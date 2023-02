L’aggiornamento One 5.1 continua ad essere distribuito su un numero davvero notevole di smartphone Galaxy. La notizia stupefacente di queste ore è che la nuova interfaccia software è appena giunta anche su un dispositivo entry level come il Samsung Galaxy M53 5G in Europa. La specifica mossa non era attesa, visto che finora l’update aveva trovato posto quasi esclusivamente sulla serie S e Note del segmento top premium. Il produttore invece avrà pensato bene di portare i cambiamento del recente pacchetto su un dispositivo davvero molto diffuso in tutto il mondo, dal grande successo commerciale.

L’aggiornamento One UI 5.1 sui Samsung Galaxy M53 5G è siglato con la versione firmware M536BXXU2CWB3 in Europa. Almeno al momento di questa pubblicazione, la notifica di download è giunta solo in Ucraina e Russia ma si prevede una sua rapida diffusione anche in altri paesi. In effetti, non stupirebbe affatto verificare la presenza dell’avviso di download anche in Italia nelle prossime ore, al massimo fra qualche giorno. Ad ogni modo, i proprietari di questo modello di fascia economica faranno bene a verificare la presenza o meno dell’update all’interno del menù Impostazioni del proprio dispositivo, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno.

Il pacchetto include la patch di sicurezza di febbraio 2023 oltre che le interessanti novità dell’ultima interfaccia utente del produttore. Tra le novità di maggior rilievo c’è l’introduzione dell’app Expert Raw di serie per l’elaborazione di foto di altissima qualità e non compresse, il widget Smart Suggestions per suggerimenti di app e azioni in base all’esperienza d’uso con lo smartphone e l’ultimissima Maintenance Mode: quest’ultima permetterà di “congelare” i dati personali del telefono per non renderli accessibili nel momento in cui un dispositivo è in assistenza (superando dunque la necessità di effettuare un backup e quindi ripristinare il device).

