Can Yaman all’Isola dei Famosi oppure no? Ogni volta che arriva il momento di parlare del nuovo cast del reality di Canale5 esce fuori il nome dell’attore turco attualmente impegnato lontano dall’Italia, ma dove sta la verità? Al momento si hanno poche certezze sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023, sono tanti i nomi che circolano sul web, almeno per quel che riguarda i naufraghi, ma anche per la figura dell’inviato i dubbi sono tanti.

Gli ultimi rumors danno per certa l’assenza di Alvin nel ruolo di inviato che, a quel punto, rimarrebbe vacante, e allora perché non affidarlo a Can Yaman? Siamo sicuri che l’attore turco sia molto impegnato con altri progetti e che difficilmente potrebbe accontentarsi di essere un inviato di un reality, soprattutto adesso che la popolarità in Italia di certo non gli manca. Si tratta quindi della solita bufala?

Noi siamo propensi per il sì visto che, a parte gli impegni dell’attore, potrebbe esserci anche un problema di budget, quanto potrebbe essere disposta a spendere Mediaset per avere un inviato così speciale? L’unica cosa che potrebbe farci sognare è proprio la voglia di avventura di Can Yaman che ha mostrato spesso la sua natura ‘selvaggia’ sui social.

Al momento non ci sono altre novità e, sicuramente, non ci sono certezze fino a quando non sarà annunciato il cast ufficiale o non ci saranno delle smentite da parte dei personaggi chiamati in causa. Presto il velo si solleverà sul cast dell’Isola dei Famosi 2023 perché sta arrivando il momento del gran finale per il Grande Fratello Vip.