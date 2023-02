Si torna a parlare in queste ore di Silvio Berlusconi morto. Una bufala periodica, che solitamente prende piede ogni anno in mesi variabili, dopo avervi parlato della dipartita di un suo fedelissimo collaboratore non molto tempo fa. Come sempre avviene in questi casi, prendono il largo sui social notizie mai realmente confermate in via ufficiale da persone vicine al personaggio famoso di turno, o ancora meglio dalla sua famiglia. Lo stesso è avvenuto anche in questa circostanza, anche se il leader di Forza Italia non è certo nuovo nel finire al centro di fake news simili.

Sta riprendendo piede in Italia la bufala su Silvio Berlusconi morto: l’ultima a febbraio 2023

Certo, l’età che avanza è un dato oggettivo e, ad oggi, si fa sempre più fatica nel mettere indiscussioni voci simili, ma come ricordiamo sempre in circostanze simili, è importante utilizzare determinate fonti prima di alimentare annunci come quello relativo a Silvio Berlusconi morto. Come se non bastassero le vere e proprie bufale che abbiamo imparato a conoscere bene in questi anni, soprattutto a proposito di VIP con una certa età (vedere per credere il caso di Pippo Baudo), ora ci si mettono anche i titoli clickbait.

Mi riferisco a quelle news che si trovano in rete, con titoli costruiti ad arte per attirare click. Sono situazioni nelle quali l’articolo in sé spiega bene cosa sia successo, ma il titolo è fuorviante e di volta in volta ci lascia credere che il personaggio famoso del giorno sia passato a miglior vita. Per tutte queste ragioni, quando leggete da qualche parte “Silvio Berlusconi morto” o qualcosa del genere, dovete necessariamente porvi delle domande. Del resto, le logiche esposte oggi evidenziano come in tanti abbiano interessi a far credere un qualcosa che non esiste.

Nel frattempo, posso smentire con vigore le indiscrezioni su Silvio Berlusconi morto.