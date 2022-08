Niccolò Ghedini è morto. Una grave forma di leucemia è la malattia che ha stroncato a soli 62 anni l’avvocato storico di Silvio Berlusconi che parlando di lui in queste ore si è detto affranto: “Un dolore immenso, se ne va un amico” . Brutto risveglio quindi per Berlusconi ma anche per tutti coloro che in questi anni hanno avuto modo di conoscerlo, apprezzarlo o, magari, criticarlo visto che in questi anni è stato al fianco del Cavaliere in molte battaglie sia politiche, come senatore di Forza Italia, e sia legali, come suo avvocato nello scandalo Bunga Bunga.

Ecco il messaggio del Cavaliere:

Niccolò Ghedini è morto all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da alcuni mesi a causa di una grave forma di leucemia. La malattia lo aveva costretto a subire un trapianto di midollo osseo ma a causarne la morte sarebbe stata una polmonite arrivata a peggiorare una situazione clinica già compromessa.

Laureato in Giurisprudenza a Ferrara, Niccolò Ghedini ha iniziato la carriera nello studio legale del padre Giuseppe, noto penalista padovano, dopo la morte del padre e la collaborazione con le sorelle, ha lavorato per lo storico avvocato di Berlusconi, Piero Longo, che diventerà suo socio. Ha cominciato a fare politica negli anni settanta nel Fronte della Gioventù, passato poi al Partito liberale, a metà degli anni Novanta si è avvicinato a Forza Italia.

È stato deputato per due legislature (2001-2006 e 2008-2013) e senatore per tre (2006-2008 e 2013-2022).