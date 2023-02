Dopo Madreperla e la data evento all’Ippodromo Snai di Milano, i concerti di Guè Pequeno nel 2023 ripartono per incendiare l’estate. Il rapper milanese ha appena annunciato le date del tour promozionale del nuovo disco.

Concerti di Guè Pequeno nel 2023

Di seguiti il calendario completo dei concerti di Guè Pequeno nel 2023 sui palchi dei più importanti festival dello stivale. Ecco le date:

09 luglio 2023 Nichelino (Torino) – Sonic Park Stupinigi

14 luglio 2023 L’Aquila – Pinewood Festival

15 luglio 2023 Ferrara – Summer Vibez

16 luglio 2023 Roma – Roma Summer Fest

22 luglio 2023 Rimini – Mamacita Festival

30 luglio 2023 Mondello (Palermo) – Wave Summer Music

12 agosto 2023 Olbia – Red Valley Festival

Come scrive lo stesso rapper sui social, i biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle 14 di domani, mercoledì 22 febbraio.

Il 2023 di Guè Pequeno

Il 2023 di Guè Pequeno è iniziato con Madreperla, nuovo disco in studio del rapper milanese annunciato, tra l’altro, con un trailer in salsa tutta italiana con un imprevedibile Jerry Calà come testimonial e tutti gli altri artisti ospiti del disco come comparse, da Rkomi a Marracash.

Cosimo Fini – questo il nome di battesimo del rapper – ha anche partecipato al Festival di Sanremo dal palco alternativi della Costa Smeralda, lo stesso sul quale sono saliti Fedez, Salmo e Takagi & Ketra. A proposito di Fedez, recentemente Guè Pequeno ha fatto discutere per una battuta durante una puntata de Le Iene.

Ancora, il 2023 di Cosimo Fini è anche quello del concerto evento all’Ippodromo Snai di Milano durante il quale non mancheranno le sorprese. Con tutte queste novità Guè Pequeno si riprende la scena, confermandosi uno dei rapper più importanti del panorama italiano capace di trasformare in oro ogni barra che passa per il suo microfono.

