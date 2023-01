Sono passati appena pochi minuti e tra i fan c’è già il delirio: l’estate che arriverà è già rovente grazie all’annuncio di un concerto di Guè Pequeno a Milano presso l’Ippodromo Snai, un evento che lo stesso rapper milanese ha chiamato Lo Show e che probabilmente sarà pieno di sorprese.

Guè Pequeno a Milano nel 2023

L’Ippodromo Snai è la location scelta per il concerto di Guè Pequeno a Milano nel 2023. L’evento si terrà il 10 luglio e le prevendite per i biglietti si apriranno domani, giovedì 26 gennaio, a partire dalle ore 14.

Il rapper milanese, all’anagrafe Cosimo Fini, annuncia che sarà un “mega show”, e certamente dice il vero dal momento che il 2023 è l’anno del suo ritorno discografico con Madreperla, il nuovo album uscito il 13 gennaio.

Guè Pequeno è sempre presente sui social e sul piccolo schermo: recentemente ha partecipato allo show mattutino di Fiorello Viva Rai 2 esibendosi prima sul tettuccio del glass e poi in compagnia del conduttore, ma soprattutto ha scherzato con i presenti proprio come ha fatto durante una puntata de Le Iene, dove si è lasciato scappare una battuta su Fedez.

Per il momento non è dato sapere se ci sarà un tour per promuovere il disco, ma anche questo annuncio potrebbe essere imminente.

Il nuovo album Madreperla

Come per ogni cosa, Guè Pequeno ha fatto le cose in grande: nell’annunciare Madreperla ha pubblicato un cortometraggio con Jerry Calà nei panni del proprietario di un hotel frequentato da tutti gli ospiti del disco, da Rkomi a Marracash.

Nella tracklist sono presenti anche Mahmood (Lontano Dai Guai) e Sfera Ebbasta (Cookies ‘N Cream feat. Anna). Il disco segue Gvesus (2021) e il mixtape Fastlife 4. L’ultimo singolo pubblicato è Mollami pt.2, presente nel disco.

Continua a leggere su optimagazine.com