Per alcune ore, c’è stata molta preoccupazione soprattutto sui social per l’attrice Milena Vukotic morta, ma dopo una breve ricerca si è capito subito che agli utenti siano stati presentati solo titoli ingannevoli. Già, perché come sempre avviene in questi casi, abbiamo appreso che determinati siti abbiano giocato con le parole nel titolo di un articolo, facendo apparire il momentaneo saluto alla televisione come quello alla vita terrena. Solo aprendo il pezzo e leggendo l’intervista rilasciata dalla diretta interessato non molto tempo fa, si capisce che le cose per fortuna non stanno così-

C’è stata apprensione per Milena Vukotic morta, prima di scoprire di essersi imbattuti solo in titoli ingannevoli

Dopo aver parlato di lei in passato, a proposito della sua apparizione in altri progetti televisivi, questa volta tocca concentrarsi sull’ennesima fake news del 2023, con false notizie su personaggi famosi che puntualmente prendono piede sui social a causa del pessimo modus operandi di determinate testate. Per quale ragione nel titolo del nostro articolo di oggi vi ho parlato di preoccupazione per Milena Vukotic morta? Come accennato in precedenza, il potenziale addio alla tv è stato riportato dalle solite fonti clickbait in modo sbagliato.

Soliti titoli ingannevoli per il pubblico, dunque, con relativa preoccupazione per chi si è affezionato negli anni ai vari personaggi che ha interpretato. Primo tra tutti quello di Pina Fantozzi, caratterizzato da tratti molto più profondi di quanto si potesse immaginare al momento del lancio di quelle pellicole. Insomma, oltre alla fake news su Milena Vukotic morta, è giusto aprire una parentesi molto più articolata sulle sfumature di un’attrice che si apprezza sempre di più con il trascorrere degli anni.

Fate attenzione quando vi imbattete in titoli fuorvianti come quello su Milena Vukotic morta, come avvenuto oggi.