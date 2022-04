I personaggi de Le Fate Ignoranti La Serie debuttano su Disney+ il 13 aprile, con tutti gli otto episodi della prima stagione, per raccontare la sessa storia del film cult del 2001 ma con una visione più ampia e moderna. In particolare, nella serie trova spazio quello che nel film era appena accennato, ovvero la storia tra Massimo e Michele, che da preambolo della storia originale diventa qui parte integrante della trama, centrale per tutto il primo episodio (qui la nostra recensione in anteprima).

I personaggi de Le Fate Ignoranti La Serie sono in parte trasposizioni abbastanza fedeli all’originale e in parte nuovi, come la coppia formata da Annamaria e Roberta: la serie approfondisce le storie di tutte le “fate” che animano la casa di Michele, il protagonista che ora ha le fattezze di Eduardo Scarpetta (nel film era un giovane Stefano Accorsi). Il suo terrazzo è un posto sicuro in cui incontrarsi, condividere il piacere del cibo e coltivare un sentimento d’amicizia puro. Un mondo trasgressivo ma accogliente, e soprattutto non giudicante, che porterà Antonia (qui Cristiana Capotondi, nel ruolo che fu di Margherita Buy) a superare il lutto per il marito Massimo, dopo l’iniziale shock della scoperta della sua seconda vita con Michele.

Ecco i personaggi de Le Fate Ignoranti La Serie che animano il vivace mondo immaginato dallo showrunner Ferzan Ozpetek e dal suo collaboratore storico, lo sceneggiatore e produttore Gianni Romoli, in un nuovo invito a conoscere ed apprezzare la diversità, a respingere le istanze di restaurazione che ancora emergono nella nostra società, nonostante gli indiscutibili passi in avanti fatti in questi vent’anni, le cui conseguenze sono ben visibili nella serie rispetto al film.

Cristiana Capotondi è Antonia

Dirigente di un laboratorio medico, ma soprattutto moglie devota di Massimo, ha costruito con lui un rapporto intenso ed esclusivo, cosa che sua madre le rimprovera continuamente come un difetto. L’improvvisa morte di Massimo in un incidente stradale e la conoscenza di Michele e il suo gruppo di amici la indurrà ad un cambiamento psicologico e sentimentale profondo.

Eduardo Scarpetta è Michele

Pittore dei fondali degli spettacoli del Teatro dell’Opera di Roma, la sua casa nel quartiere Ostiense a Roma è il centro vitale di un gruppo di amici che somiglia a una grande famiglia allargata. L’incontro/scontro con Antonia, nell’elaborazione di un lutto comune perché entrambi innamorati di Massimo, rimette in discussione la sua vita sentimentale.

Luca Argentero è Massimo

Affascinante direttore di un’azienda di export-import, innamorato sia della moglie Antonia che del giovane Michele, con la sua morte si trasforma in una presenza costante nelle vite e nei sentimenti di chi ha lasciato. La sua è la voce narrante della storia.

Carla Signoris è Veronica

Giudicante e bigotta madre di Antonia, vedova di un Generale, è una borghese viziata e quasi reazionaria. Invadente ma a suo modo simpatica, riuscirà tramite le esperienze di sua figlia ad aprirsi a un modo di pensare e di vivere che non avrebbe mai preso in considerazione.

Serra Yilmaz è Serra

Come nel film, è un po’ amministratrice del palazzo, un po’ traduttrice, ma soprattutto perno morale della casa, è una ‘mamma chioccia’ per il gruppo, a cui non risparmia però la sua sincerità ruvida e diretta. Un vecchio dolore la porta a cercare di risolvere un nodo sentimentale del passato.

Burak Deniz è Asaf

Nipote di Serra, è un fotografo affermato sia di moda che di guerra: il suo arrivo in casa finisce per travolgere la vita di Antonia. Affascinante e nomade per natura, sarà un’ancora di salvezza e finirà per influenzare alcuni personaggi.

Paola Minaccioni è Luisella

Proprietaria di un negozio di frutta e verdura, provvisoriamente convive con Mara. È convinta di avere una somiglianza spiccata con Brigitte Bardot, che non manca di sottolineare a tutti. Allegra, elettrica e un po’naif, ha una vita sentimentale disastrata da scelte chiaramente sbagliate, al punto che quando le capita l’uomo giusto, rischia di non riconoscerlo.

Ambra Angiolini è Annamaria

Astrologa e cartomante, appassionata di congiunture astrali, vive con la moglie Roberta che la costringe a confrontarsi con un nuovo modo di amare. La decisione di mettere su famiglia le farà scoprire che ogni relazione amorosa ha molte tappe di trasformazione e di crescita.

Anna Ferzetti è Roberta

Psicologa, vive con Annamaria, è una donna razionale che nasconde le proprie fragilità e il proprio bisogno di essere accudita sentimentalmente. Metterà in discussione la sua relazione lanciando una sfida emotiva molto forte.

Edoardo Purgatori è Riccardo

Bancario, compagno di Luciano, nasconde il tarlo dell’insicurezza e di una gelosia negata che lo costringe a fare una scelta impensabile.

Filippo Scicchitano è Luciano

Giovane commercialista, vive in simbiosi con Riccardo: è super organizzato, ha amolti amici e mette a disposizione le sue conoscenze per gli altri membri della casa. Sa come ottenere quello che vuole.

Lilith Primavera è Vera

Proprietaria di un negozio di Tintoria, è una donna transgender fuggita dalla sua famiglia, che non la accettava: si trova costretta a fare i conti con il proprio dolore quando deve affrontare la sua grande nemica, la madre. Impavida, affronta i pregiudizi e le discriminazioni in modo spavaldo e spesso sorprendente.

Edoardo Siravo è Valter

Pensionato, ha insegnato il lavoro di pittore di fondali a Michele. Saggio ma anche cinico, è un po’ il Grillo Parlante della casa e si nutre delle storie degli altri. Il suo umorismo graffiante e spesso spietato nasconde un retrogusto malinconico.

Samuel Garofalo è Sandro

Lavora nella falegnameria del laboratorio dell’Opera mentre frequenta l’università. Innamorato di Michele ma non corrisposto, è il più giovane di tutti, ma anche il più esperto con la tecnologia. Tutti lo considerano il ‘cucciolo’ della casa, luogo in cui ha trovato un posto per crescere senza essere giudicato.

Maria Teresa Baluyot è Nora

Colf filippina a casa di Antonia, ha con lei un rapporto formale di rispetto reciproco dei ruoli ma anche simpatetico. Gioisce e soffre di quello che succede ad Antonia, come la morte di Massimo, ed è assillata dall’invadenza di Veronica, che la usa spesso per controllare o scoprire i segreti della figlia.

Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi sono le Tre Marie

Donne del popolo che passano il loro tempo su una panchina sotto sotto casa di Michele, tra una spesa e l’altra, sanno tutto di tutti e commentano in modo allegro e spudorato il via vai della casa. Simpatiche, comiche, fanno da coro esterno alle vicende principali.

Elena Sofia Ricci è Mirtilla e Milena Vukotic è Elsa

Due i camei della serie: Elena Sofia Ricci interpreta Mirtilla, ironica e tagliente moglie invalida del Generale (amante segreto di Veronica), mentre Elsa è un’amica di Asaf specializzata in lettura dei fondi del caffè, che legge soprattutto a Michele e Annamaria.