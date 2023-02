L’ex Suor Cristina Scuccia torna a far discutere il pubblico e tutto per via della sua possibile partecipazione all‘Isola dei Famosi con Pamela Camassa e non solo. Mentre il Grande Fratello Vip sta per volgere al termine, il pubblico di Canale5 si prepara a tornare in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, chi ci sarà nel cast?

È TvBlog a dare l’anteprima, spiegando che l’ex Suor Cristina sarà nel cast della nuova edizione del reality in partenza ad aprile su Canale 5. L’indiscrezione non è ancora confermata ufficialmente ma questo potrebbe spiegare il suo ritorno in tv senza velo raccontando l’addio alla sua vita consacrata in quel di Verissimo. La giovane non aveva disdegnato un possibile impegno in tv e potrebbe essere proprio l’Isola dei Famosi il primo reality per l’ex vincitrice di The Voice che attualmente lavora come cameriera in Spagna.

I rumors sul cast de L’Isola de Famosi 2023 non si fermano qua e si parla già dei possibili compagni di avventura di Cristina Scuccia ovvero Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini. Non è la prima volta che si parla di possibili protagonisti in coppia ma non mancheranno le mine vaganti come la novità Pamela Camassa. La bella showgirl tornerà in tv dopo un periodo di silenzio e dopo la sua partecipazione, nel 2019, ad Amici Celebrities, spin-off del talent show condotto da Maria De Filippi.

A loro dovrebbe unirsi anche Luca Di Carlo, l’avvocato del ‘Diavolo’ e grande amico di Ilona Staller in arte Cicciolina. Lui stesso ha confermato di aver accettato l’ingaggio per L’Isola dei Famosi 2023 al settimanale Nuovo nei giorni scorsi, quando arriveranno le prime conferme sul cast?