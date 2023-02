In via del tutto eccezionale, la prossima settimana Che Dio Ci Aiuti 7 andrà in onda con un doppio appuntamento: la sesta serata sarà trasmessa martedì 21 febbraio e la settima serata giovedì 23 febbraio, in prima visione su Rai1.

In questo modo, la rete ammiraglia recupera la settimana di programmazione in cui Che Dio ci Aiuti 7 non è andato in onda per lasciare spazio a Sanremo 2023.

Di seguito vi lasciamo le anticipazioni sugli episodi della sesta puntata, in onda martedì 21 febbraio.

Si comincia con l’episodio 7×11 dal titolo La gara della vita.

Azzurra cerca in tutti i modi di far passare del tempo insieme a Sara e Emiliano, convinta che possano essere la famiglia perfetta per Elia. Cate è innamorata di Giuseppe, ma le cose tra i due non si concretizzano. Ettore invece presenta i suoi genitori a Ludovica e i due hanno un momento di vicinanza e intimità. Suor Costanza, intanto, è terrorizzata dall’operazione cui deve sottoporsi, ma grazie al supporto di Azzurra e alla storia di Eva, un’atleta non vedente, capirà che nella vita non bisogna farsi fermare dalle proprie paure.

Questa invece la trama dell’episodio 7×12, Il senso di ogni cosa:

Azzurra prosegue il suo piano per far mettere insieme Emiliano e Sara. Suor Teresa è dalla sua parte, ma prima mette alla prova Sara per accertarsi che possa essere una buona madre per Elia. Intanto Ettore evita in tutti i modi Ludovica e Cate cerca di fare la sostenuta con Giuseppe. L’arrivo della famiglia di Emiliano crea scompiglio nel convento: lo psichiatra assume atteggiamenti inconsueti a causa del peso delle aspettative dei genitori e del confronto con il fratello Seba.

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 7: Francesca Chillemi è Azzurra Leonardi; Pierpaolo Spollon è Emiliano; Valeria Fabrizi interpreta Suor Costanza; Federica Pagliaroli è Sara; Ileana D’Ambra è Cate; Emma Valenti è Ludovica; Filippo De Carli è Ettore; infine Valerio Di Domenticantonio è Elia.

