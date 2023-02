Durante l’ultimo Festival di Sanremo, Lorella Cuccarini ha stregato il pubblico dell’Ariston e i telespettatori sfoggiando una forma fisica perfetta. Durante la serata dedicata ai duetti si è esibita con il suo più grande successo “La notte vola” insieme a Olly, offrendo una performance che ha laciato tutti a bocca aperta. Ha ballato e cantato come se per lei il tempo si fosse fermato.

In un’intervista a Vanity Fair, Lorella Cuccarini ha svelato il segreto della sua forma fisica. La showgirl ha dichiarato di consumare diversi pasti durante la giornata e di non smettere mai di fare attività fisica.

Per lei la regola fondamentale “è la costanza”, ovvero “fare anche poco, ma tutti i giorni“. Lorella ha anche spiegato che una corretta alimentazione da sola non basta. “In quest’ultimo anno – ha rivelato – alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno. Altro consiglio è quello di camminare. Se non si ha tempo per andare in palestra, basta una mezz’ora al giorno, ad una bella andatura: è un toccasana. Inoltre – ha concluso la Cuccarini – io per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangio 5 volte al giorno“.