Il calisthenics è un allenamento a corpo libero che negli ultimi anni si è diffuso notevolmente. Anche Lorella Cuccarini, dopo la sua apparizione al Festival di Sanremo, ha dichiarato di tenersi in forma, a 57 anni, praticando proprio questo tipo di training. Consigliato sia agli uomini che alle donne, può essere praticato a qualsiasi età. Non prevedendo pesi né carichi pesanti, il rischio infortuni è molto basso. Inoltre permette di raggiungere risultati notevoli in poco tempo.

Cos’ è calisthenics?

Il termine calisthenics, usato quasi sempre al plurale, è l’unione di due termini: calisthenics exercises, tradotto dall’inglese esercizi calistenici. L’aggettivo “calistenico” invece deriva dalle parole greche “kallos”, che significa “bellezza”, e “sthenos”, ovvero forza. La pratica di questo tipo di allenamento è antichissima. Abbiamo alcune testimonianze risalenti all’epoca della battaglia delle Termopili.

Il calisthenics è dunque un allenamento che si effettua principalmente senza l’ausilio di attrezzi, ma talvolta possono essere introdotte spalliere, parallele o sbarre. Prevede esercizi funzionali ispirati alla ginnastica artistica, come squat, piegamenti, volti al raggiungimento di vari obiettivi:

Postura migliore;

Più forza e coordinazione;

Aumento della massa muscolare;

Superiore resistenza fisica;

Migliori performance atletiche;

Zero asimmetrie muscolari.

In cosa consiste una sessione di calisthenics?

Un allenamento di questo tipo prevede diversi esercizi, ma i più importanti sono piegamenti e trazioni. Una sessione è solitamente suddivisa in 4 fasi.

Riscaldamento;

Parte tecnica;

potenziamento;

defaticante.

Il calisthenics è un allenamento full body in cui sono sottoposti a sollecitazione tutti i muscoli del corpo contemporaneamente.

Si tratta di un’attività fisica progressiva. Come nel bodybuilding si aumentano i pesi col passare del tempo, così nel calisthetics si aggiungono nuovi movimenti e varianti agli esercizi base per passare via via ai livelli successivi.

Quali sono le controindicazioni?

Essendo un allenamento a corpo libero, senza grossi carichi, le controindicazioni sono davvero poche. Tutti possono avvicinarsi a questa disciplina.

L’unico problema potrebbe sorgere dall’esecuzione in modo scorretto degli esercizi. Per questo, almeno all’inizio, è sempre consigliabile l’affiancamento di un personal trainer in grado di guidare il praticante ed ridurre il rischio di strappi o contratture muscolari.