Promuovere la dieta mediterranea e incentivare i bambini a un’alimentazione sana. Questi gli obiettivi del progetto di educazione alimentare e motoria promosso della ASL Napoli 3 Sud in collaborazione con scuole e aziende del territorio denominato appunto Gioco della Dieta Mediterranea. L’iniziativa è dedicata ai bambini delle classi terza e quarta della scuola primaria chiamati a scoprire i benefici della dieta mediterranea attraverso il gioco, grazie a uno strumento ludico-didattico che li stimola ad alimentarsi in modo corretto e a tenere uno stile di vita sano.

Ogni mese è dedicato a un cibo specifico della piramide alimentare. Marzo, ad esempio, è stato il mese dei legumi, che di cui bambini hanno imparato a conoscere i vari tipi e i benefici nutrizionali che questo alimento porta all’organismo. Ricchi di fibre, minerali e vitamine, i legumi devono essere parte integrante di un regime alimentare bilanciati. Consumati con regolarità contribuiscono a ridurre i grassi saturi nel sangue. Possono sostituire in parte le proteine alimentari e aiutano a ridurre il rischio di obesità infantile e diabete.

“I legumi spesso non sono graditi dai bambini” spiega spiega Alessandra Aliberti, responsabile Marketing e Sostenibilità Select, sottolineando, però, che “questo dipende dalle abitudini alimentari che si delineano durante l’infanzia. Per questo – conclude – è importante indirizzarli verso scelte corrette, sin da subito. Assaggiare cibi nuovi, soprattutto verdure e legumi, non è una cosa facile per i più piccoli, come spesso accade paradossalmente con gli alimenti più sani”.

