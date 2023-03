Erling Haaland è il fenomeno calcistico del momento. Un ragazzone norvegese di 22 che sta riscrivendo la storia del football e ritoccando tutti i record di realizzazione con la maglia del Manchester City. Ha dalla sua doti fisiche innate, un talento che sta coltivando, ma soprattutto la mentalità del campione. Se è soprannominato “l’alieno” un motivo ci sarà!

Per mantenersi in forma e garantire la continuità di prestazioni incredibili che sta offrendo ormai da un po’ di anni, segue un regime alimentare personalizzato, come ha rivelato nel documentario “Haaland: The Big Decision“.

Il calciatore consuma solo materie prime di altissima qualità, quasi esclusivamente a chilometro zero. La sua dieta è completa, consuma di tutto, ad eccezione di olio e sale. Carne bovina? Solo se locale e nutrita con cibi controllati e naturali. Cibo da fast food? Neanche a dirlo! La sua dieta prevede un apporto quotidiano di 6 mila calorie.

Fa molta attenzione anche ai liquidi: beve solo acqua filtrata, nessuna bibita zuccherina né alcol.

I sacrifici di Haaland per diventare campione e confermarsi tale, non si limitano all’alimentazione. Oltre al corpo allena anche la mente. Prima di andare a dormire si dedica a sedute di yoga.

