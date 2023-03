Il benessere psicofisico è uno dei segreti per essere più produttivi a lavoro. Come spiega Francesca Pozzi, trainer dell’Aspria Harbour Club a Gazzetta Active, “dedicare un momento ad esercizi di fitness e wellness durante la giornata lavorativa permette di migliorare la qualità della vita, avere un impatto positivo sul lavoro addirittura superare gli abituali livelli di produttività”.

Secondo l’esperta, una sessione di allenamento mattutina, prima di iniziare la giornata lavorativa, consente di aumentare il carico di energia. Allenarsi la sera contribuisce invece a scaricare lo stress accumulato. Anche durante l’orario di lavoro, quando ci si rende conto di essere un po’ scarichi è possibili eseguire alcuni esercizi per prendersi una pausa in modo da ricaricare le batterie e ritrovare concentrazione.



Esistono, per questo, alcuni esercizi d a scrivania utilissimi per migliorare la postura, alleviare la tensione e, dunque, concedersi una pausa rigeneratrice di pochi dall’attività lavorativa.

Ecco 5 esercizi da scrivania consigliati per staccare la spina

Innanzitutto è fondamentale ricordarsi di mantenere una corretta postura sulla sedia dell’ufficio, con la schiena dritta, per non sollecitare eccessivamente la colonna vertebrale.