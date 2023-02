Tutto pronto per la super sfida di domani sera, giovedì 16 febbraio, all’Allianz Stadium di Torino dove la Juventus ospiterà il Nantes nella gara d’andata valida per gli spareggi di Europa League. I bianconeri guidati da mister Massimiliano Allegri, dopo l’inaspettata eliminazione nella fase a gironi di Champions League chiudendo al terzo posto nel Gruppo H dietro a PSG e Benfica, approdano sul palco dell’Europa League che non disputavano dalla stagione 2013/2014. D’altro canto, la compagine francese ha chiuso il girone della competizione europea al secondo posto alle spalle del Friburgo. Vediamo insieme quali sono ulteriori dettagli del match, le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming.

La Juventus, per quanto riguarda il campionato di Serie A, è tornata alla vittoria contro la Fiorentina per 1-0 (rete di Rabiot) ed occupa la nona posizione in classifica con 29 punti; mentre il Nantes di mister Antoine Kombouaré è reduce da una vittoria in Ligue 1 contro il Lorient per 1-0 (rete di Blas) ed occupa la 13ma posizione a quota 28 punti. Per quanto riguarda i precedenti tra le due compagini, il solo ed unico risale alla semifinale di Champions League della lontana stagione 1995/1996, quando la Vecchia Signora si impose per 2-0 sui gialloverdi a Torino.

L’andata degli spareggi di Europa League tra Juventus-Nantes, in programma giovedì 16 febbraio con fischio d’inizio previsto alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Il match si potrà vedere anche in diretta su DAZN, dove sarà opportuno scaricare l’app su smart TV compatibili o su console di gioco come PS e Xbox oppure su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVision Box. Inoltre, la partita verrà trasmessa anche su Sky precisamente su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Tuttavia, gli abbonati a DAZN e Sky potranno seguire la sfida anche in diretta streaming sia sulle apposite app (DAZN, Sky Go e NOW) sia collegandosi sul sito di TV8.

Di seguito le probabili formazioni del match:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic;

NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand.

Continua a leggere su optimagazine.com