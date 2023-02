La One UI 5.1 ha debuttato con la serie Samsung Galaxy S23: adesso la nuova versione del firmware è già in fase di lancio su altri dispositivi Galaxy. Il colosso di Seul ha iniziato a diffondere la One UI 5.1 prima del previsto ed è stata rilasciata per le serie Samsung Galaxy S20, S21 e S21, insieme ad alcuni telefoni pieghevoli. Questa volta il produttore asiatico non ha lasciato in attesa i clienti della Fan Edition.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy S21 FE sta ora ricevendo l’aggiornamento con la One UI 5.1, proprio come tutti i recenti flagship Galaxy S. L’upgrade, identificato dalla versione firmware G990B2XXU1EWAJ, è ora disponibile in numerosi Paesi europei, tra cui Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Romania, Irlanda, Croazia, Spagna, Regno Unito, Germania, Svizzera, Grecia, Italia, Polonia, Macedonia, Austria, Ungheria, Slovacchia e Portogallo. La One UI 5.1 apporta numerose nuove aggiunte al firmware proprietario di Samsung, ma alcune potrebbero rimanere esclusive della serie Galaxy S23, in particolare se devono essere prese in considerazione eventuali limitazioni hardware. Le funzionalità di qualità della vita di Expert RAW, ad esempio, non saranno disponibili per i telefoni che non supportano l’app per la fotografia di livello professionale.

Se possedete il Samsung Galaxy S21 FE, come sempre, potete scaricare il nuovo firmware tramite la notifica una volta arrivato o tentando di attivare il processo di aggiornamento tramite il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Procedete all’installazione della One UI 5.1 solo se la percentuale di carica residua della batteria è superiore al 50%, effettuando anche un backup dei vostri dati. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com