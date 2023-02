Sebbene i pre-ordini dei Samsung Galaxy S23 non abbiano nemmeno iniziato a raggiungere tutti i clienti in tutto il mondo, il colosso di Seul ha già iniziato a distribuire l’aggiornamento alla One UI 5.1 agli smartphone più vecchi. I Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra hanno già ricevuto l’aggiornamento. Ora, anche il Samsung Galaxy Z Fold 4 ha iniziato a ricevere l’aggiornamento con la One UI 5.1.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade alla One UI 5.1 per i Samsung Galaxy Z Fold 4 viene fornito con la versione firmware F936BXXU1CWAC ed è attualmente disponibile in Germania e nei Paesi Bassi (la sua disponibilità potrebbe espandersi in altri Paesi europei nei prossimi giorni). Il produttore asiatico potrebbe rilasciare l’aggiornamento in tutto il mondo prima della fine di questo mese. Tuttavia, le unità dello smartphone bloccate dagli operatori telefonici potrebbero riceverlo un po’ più tardi.

A questo ritmo, sembra che gli utenti dei vecchi smartphone Galaxy di fascia alta potranno sperimentare l’esperienza offerta dalla One UI 5.1 prima degli utenti della serie Samsung Galaxy S23. Se siete utenti del Samsung Galaxy Z Fold 4 in Europa, adesso potete verificare la presenza dell’aggiornamento con la One UI 5.1 seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Sarà anche possibile consultare il registro delle modifiche completo e tutte le nuove funzionalità e miglioramenti che la One UI 5.1 apporta al Samsung Galaxy Z Fold 4 nella pagina dedicata non appena l’upgrade sarà disponibile per il vostro dispositivo. Occhio sempre alla percentuale di carica residua della batteria prima di procedere all’installazione (dovrà sempre essere superiore al 50%); fareste anche bene ad effettuare un backup dei vostri dati. Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

