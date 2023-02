Ci sono diversi aspetti che vanno presi in esame in queste ore per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S23 o che puntano ad acquistarlo in futuro, soprattutto per chi si chiede come stiano andando vendite e preordini rispetto a quanto registrato un anno fa con il Samsung Galaxy S22. Proviamo a fare il punto della situazione, se non altro perché ora abbiamo elementi concreti sui quali ci possiamo concentrare, dopo altri raffronti che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri sul nostro magazine.

Come nasce il record del Samsung Galaxy S23 con il primo confronto sulle vendite che coinvolge il Galaxy S22

Per farvela breve, di che numeri stiamo parlando? Se la sentenza del giorno è che registriamo record con il Samsung Galaxy S23, in riferimento al primo confronto sulle vendite con il tanto chiacchierato Samsung Galaxy S22, lo dobbiamo al report condiviso in giornata da SamMobile. Nello specifico, Samsung pare aver ricevuto oltre 1,09 milioni di preordini per la serie Galaxy S23 in soli sette giorni, contestualizzando il discorso al mercato di casa, in Corea. Il Samsung Galaxy S23 Ultra è stato il modello più popolare della serie e ha ricevuto 650.000 preordini, pari al 60% di tutti i preordini ricevuti da Samsung.

Insomma, numeri superiori alle aspettative, se non altro per prezzi di listino non propriamente alla portata di tutte le tasche. Allo stesso tempo, il Samsung Galaxy S23 ha registrato il 23% di tutte le unità in preordine e il Galaxy S23+ ha ottenuto il 17% dei preordini. Fin qui i numeri in valore assoluto, ma la sentenza più interessante arriva per forza di cose dal confronto con il suo predecessore, in quanto la serie dei Samsung Galaxy S22 ha ricevuto 1,01 milioni di preordini in Corea nel medesimo arco temporale.

L’obiettivo è vendere il 10% in più di unità legate alla famiglia dei Samsung Galaxy S23 rispetto alla serie Galaxy S22 nell’anno solare.

