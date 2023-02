Giungono in queste ore nuove indicazioni per quanto riguarda gli utenti intenzionati a puntare con decisione sul Samsung Galaxy S23 Ultra, soprattutto in relazione a chi da sempre tende a dare maggiore importanza ai tempi di ricarica per il device. Dunque, dopo aver analizzato la questione relativa allo sviluppo software, con tutti i vantaggi connessi all’arrivo sulla scena di One UI 5.1 stando all’approfondimento di questa mattina, occorre concentrarsi su altri dati che potrebbero fare la differenza agli occhi dei potenziali acquirenti oggi 13 febbraio.

Confermata la ricarica più veloce del Samsung Galaxy S23 rispetto al Galaxy S22 Ultra: tutti i dati del giorno

Ci sono alcuni aspetti da valutare più da vicino in questo specifico contesto, come del resto è stato riportato anche da SamMobile lunedì mattina. Nello specifico, il Samsung Galaxy S23 continua a puntare su una ricarica rapida massima di 25 W, mentre il Galaxy S23+ e soprattutto il Samsung Galaxy S23 Ultra consentono al pubblico di fare un passo in avanti con il supporto per la ricarica rapida da 45 W. Sulla carta, si tratta di una specifica simile a quella che abbiamo notato a bordo dei loro predecessori.

L’apparenza inganna però, perché il Samsung Galaxy S23 Ultra si ricarica più velocemente del Galaxy S22 Ultra, seppur in misura limitata. In particolare, il Samsung Galaxy S23 Ultra si ricarica fino al 68% in soli 30 minuti con un caricabatterie rapido da 45 W. Provando ad avanzare un confronto diretto con il device che lo ha preceduto un anno fa, il Galaxy S22 Ultra si è caricato fino al 61% in 30 minuti secondo i primi test post lancio sul mercato.

Sono dettagli ovviamente, ma questi dati potrebbero fare la differenza agli occhi del pubblico interessato all’acquisto di un Samsung Galaxy S23 Ultra.

Continua a leggere su optimagazine.com