San Valentino è tra le ricorrenze più apprezzate, anche se definita da molti troppo commerciale per darle un certo peso. In ogni caso, laddove la vostra dolce metà fosse un appassionato o un’appassionate di sport, potreste prendere in considerazione la promo che DAZN sta mettendo sul piatto. Dal 9 al 14 febbraio, infatti, l’abbonamento alla piattaforma dello sport in streaming potrà essere attivato al prezzo di 20,99 euro al mese per i primi 12 mesi, in luogo dei classici 29,99 euro (parliamo, chiaramente, dell’abbonamento Plus, che permette la fruizione dei contenuti contemporaneamente anche da due dispositivi).

Non potrete, purtroppo, recedere dal contratto senza penali prima della fine dei 12 mesi in quanto paghereste comunque le restanti mensilità, ma anche la differenza di prezzo di cui avrete goduto per via dello sconto previsto dalla promozione. Una volta esaurito il periodo promozionale dei 12 mesi, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo intero, salvo disattivazione manuale. Vi ricordiamo che DAZN ha aggiunto un nuovo piano base riservato ai clienti che amano lo sport in generale, al di là del calcio: in questo caso sarà possibile godersi il basket italiano (tutto) e quello europeo (buona parte), l’NFL, la boxe, l’UFC ed alcune altre discipline di lotta al prezzo di 12,99 euro al mese.

Ormai sappiamo che la nostra Serie A è fruibile prettamente tramite DAZN: in quel caso abbonarsi è quasi automatico, motivo per il quale forse approfittare dell’offerta di San Valentino potrebbe essere conveniente, ed anche un’ottima idea regalo per il vostro partner o la vostra partner. Pensateci, ovviamente riflettendo anche sugli obblighi contrattuali di cui vi abbiamo sopra parlato. Nel caso voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com