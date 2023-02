Nel testo di Parole Dette Male di Giorgia c’è un amore passato e la necessità di lasciarlo andare via. Nel parlarne, l’artista spiega che non ne è autrice, è quindi da smentire ogni possibile ipotizzato collegamento con la relazione sentimentale che ha avuto con il compianto Alex Baroni.

“Quando mi è arrivata questa canzone ho pensato che fosse bella da cantare. Inevitabilmente quello della perdita e della mancanza è un argomento che tutti abbiamo sperimentato. Non l’ho scritta io ma posso mettere molto il mio”, precisa.

Parole Dette Male racconta l’esigenza di lasciar andare una situazione o un rapporto ormai giunti al capolinea ma Alex Baroni non c’entra nulla, anche se a lui è andato il primo pensiero nell’ascoltare questo brano particolarmente profondo e sentito da parte dell’artista.

“Ci sono momenti della vita vissuti intensamente ma finiti, a cui a volte si rimanere legati. Bisogna lasciarli andare e smettere di vivere nel passato per vedere quello che abbiamo davanti e quello che il presente e il futuro hanno da offrirci”, le sue parole.

Per lei si tratta del ritorno al Festival dopo 22 anni di assenza. L’ultima volta presenterà Di Sole D’Azzurro ed arrivò al secondo posto, dietro Elisa, che ritrova nella serata dei duetti.

Ogni tanto ti vedo in giro

Ma poi non sei tu

E quante macchine come la tua

Dello stesso blu

La mia pelle è il mio foglio bianco

E ci scrivo su

Pensieri brevi lunghi una vita

Forse di più

Non sei più mio ricordo sei un’allucinazione

Chiudo ancora i miei occhi

Quando sento il tuo nome

Il cielo che crolla giù

E io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

Ci sono cose che non ho deciso

Tipo cosa farò

Galleggiare senza direzione

Finché mi ritroverai

Ogni volta che vedo il mare

Io cresco un po’

Qualcuno ha messo il tuo stesso profumo

Cambia il colore al pomeriggio però

È un pensiero profondo

Come un capello biondo

Conficcato là in testa

Che mi dice che il mondo

Ora non esiste più e io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

Non tutto è finto nei film, la realtà forse sì

Non tutto è finto nei film, la realtà forse sì

E tu alla fine eri una bella canzone

Tutta la luce l’alba che brucia le mie paure

Eri una bella canzone, maledizione!

La mia maledizione

E tu alla fine eri una bella emozione

Che non si può provare a ripetizione,

La mia canzone

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette