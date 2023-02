Sono necessari chiarimenti sull’orario in cui avviene l’aggiornamento punti FantaSanremo per le squadre partecipanti al gioco per questa edizione 2023. Allo stesso tempo, a tanti partecipanti farà piacere sapere che esiste una modalità per segnalare bonus e malus mancanti e dunque richiedere che proprio i punteggi dei singoli artisti e dunque delle squadre siano rivisti. Quest’anno la partecipazione proprio al FantaSantemo è stata copiosa con più di un milione e mezzo di squadre registrate nella sola Coppa del Mondo. Ogni aspetto della competizione, seppur scherzosa, non deve passare di certo sotto gamba.

A che ora l’aggiornamento dei punti

Decisamente è sbagliato credere che l’aggiornamento punti FantaSanremo avvenga a conclusione di ogni singola esibizione dei cantanti in gara. Secondo il regolamento del gioco, al contrario, bonus e malus assegnati agli artisti e dunque alle squadre in gioco compaiono solo la mattina seguente alla serata oggetto di analisi. In pratica, per ogni puntata dell’edizione di questo Festival di Sanremo, la verifica dell’andamento del proprio team non potrà dare frutti prima della mattinata successiva. L’ora esatta dell’update non è stata chiarita e dunque è impossibile da definire per il momento.

Come segnalare bonus e malus errati

Nel caso in cui l’aggiornamento punti FantaSanremo presenti qualche anomalia, c’è la possibilità di segnalare gli eventuali errori al team del gioco. Chi protesta contro l’attribuzione non corretta di bonus e malus per un artista, potrà farlo presente all’indirizzo mail var@fantasanremo.com o in alternativa, commentando i post nel canale ufficiale del gioco Telegram (https://t.me/quellidifantasanremo). Gli alert degli iscritti saranno valutati e potranno dar luogo anche ad una rivalutazione dei punteggi. Il riesame non sarà tuttavia i suoi frutti sulla classifica prima del pomeriggio successivo alla serata in cui si è svolta l’esibizione. Nel caso in cui non ci sia alcuna revisione, il team del FantaSanremo ribadisce la natura insindacabile del suo giudizio.

