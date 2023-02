Con il lancio della serie Samsung Galaxy S23, il colosso di Seul sta iniziando a tornare alla sua solita routine, quella che include il rilascio di aggiornamenti di sicurezza sugli smartphone e tablet esistenti il ​​più rapidamente possibile. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2023 è stato rilasciato per la serie dei Samsung Galaxy Note 20 all’inizio di questa settimana ed è ora disponibile per il Samsung Galaxy S21 FE (almeno per la variante alimentata dal processore Exynos 2100, il chip mobile meno controverso del produttore asiatico negli ultimi anni).

I Samsung Galaxy S21 FE con numero di modello SM-G990E stanno ricevendo un nuovo aggiornamento che viene fornito in bundle con l’ultima patch di sicurezza. Il Brasile è l’unico Paese in cui l’aggiornamento sembra essere in fase di lancio per ora, ma potete aspettarvi che l’elenco cresca nelle prossime settimane e prima di entrare nel mese di marzo.

L’aggiornamento viene fornito con la versione firmware G990EXXS3DWAA e offre solo la patch di sicurezza di febbraio 2023. La nostra ipotesi è che il prossimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S21 FE con a bordo nuove funzionalità sarà quello con la One UI 5.1. Il colosso di Seul non ha ancora rivelato ufficialmente se la One UI 5.1 arriverà sui dispositivi meno recenti, ma possiamo presumere che accadrà ad un certo punto nel prossimo futuro. Per scaricare l’ultimo aggiornamento sul vostro Samsung Galaxy S21 FE, seguite il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potrete procedere tranquilli solo nel caso in cui la percentuale di carica della batteria sia superiore al 50% e dopo aver effettuato un backup dei vostri dati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

