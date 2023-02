Ultimo parte per Sanremo e lascia su Instagram i suoi pensieri sul Festival. Mancano ormai solo una manciata di ore e sarà nuovamente in gara nella categoria dei Campioni, questa volta con il brano Alba, un prezzo profondo che parla di fragilità e di rinascita. Sarà in gara per la terza volta – una tra i Giovani e due tra i Big -, quest’ultima legata ad una serie di polemiche che hanno tenuto banco sui social.

Una pagina del percorso di Ultimo non avremmo mai voluto vedere, nei confronti della quale si pone adesso in modo diverso: è cresciuto, è maturato, vuole lasciare un ricordo diverso. Se la sua ultima apparizione all’Ariston è legata a quella polemica in sala stampa, allora vuole che l’ultima performance non sia quella ma un’altra, per lasciare al pubblico un ricordo fatto di musica.

“Sto partendo per Sanremo. Sto tornando per amore della musica e per il grande rispetto che nutro verso quel palco”, scrive sui social mentre in macchina lascia Milano per Sanremo.



Tanti hanno ipotizzato che tornasse al Festival per vincere, per trasformare quel secondo posto de I Tuoi Particolari in un primo posto, ma non è così. Ultimo torna a Sanremo per trasformare quel ricordo polemico in un ricordo solo ed esclusivamente musicale. Lascerà quindi che a parlare sia Alba e chiude un cerchio.



“Non cerco nessuna rivincita, voglio solo chiudere un cerchio rimasto aperto con Sanremo e lasciare un ricordo diverso, un ricordo fatto di musica e non d’inutili polemiche”, precisa. La sua intenzione è quella di presentare ad un’ampia platea il nuovo brano, che anticipa il prossimo album, e lasciare che a parlare al suo posto sia la musica.



Poi un messaggio ai fan: “Lo dico anche ai miei fan: non vivetela come una gara. Io vinco ogni volta che vi vedo sotto il palco. Godetevi la musica e godetevi Alba. Buon Sanremo a tutti”.