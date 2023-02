Nuovo appuntamento con NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 nella serata di domenica 5 febbraio su Rai2.

Stasera andrà in onda l’episodio 14×05 di NCIS Los Angeles, diretto dall’attrice Daniela Ruah, dal titolo I segni del tempo, di cui vi riportiamo la sinossi:

L’NCIS è chiamato a indagare quando una donna viene vista fuggire dalla scena dell’omicidio del marito. Roberta Deeks arriva in città per incontrare Rosa e Sam cerca un altro aiutante per suo padre.

Nel cast di NCIS Los Angeles 14: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna; Linda Hunt nel ruolo di Hetty.

A seguire, l’episodio 13×02 di Blue Bloods dal titolo Il dottor Buonanotte:

Frank annuncia che non sosterrà la corsa di Erin a procuratore distrettuale; Danny e Baez indagano su una sanguinosa scena del crimine in un hotel; Jamie inizia un nuovo lavoro come sergente dell’intelligence sul campo che gli richiede di mantenere segreti alla sua famiglia.

Nel cast di Blue Bloods 13: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 tornano domenica 12 febbraio con i rispettivi episodi di stagione. Nel 14×06 di NCIS Los Angeles, intitolato Caccia al tesoro, l’NCIS è chiamato a indagare dopo che il contrammiraglio Ted Gordon è stato rapito da casa sua. Kensi fatica a essere il genitore divertente mentre Deeks è a caccia di appartamenti con sua madre. A seguire, il 13×03 di Blue Bloods intitolato Il dono perduto. Danny e Baez indagano dopo che un feroce attacco ha lasciato il loro comune amico ricoverato in ospedale; Frank e il team discutono sul protocollo commemorativo appropriato per un ex commissario di polizia con una discutibile eredità professionale.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 è partire dalle 21:00.

