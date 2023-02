Una nuova puntata dello speciale pomeridiano di Amici il 5 febbraio su Canale 5. L’appuntamento è per le ore 14.00 con Maria De Filippi, la sua classe di talenti di canto e di ballo e tanti ospiti in studio.

Alcuni di loro giudicheranno le performance degli allievi, altri saranno presenti solo per la presentazione dei rispettivi nuovi progetti. Vediamoli nel dettaglio.

A giudicare la gara di canto ci sarà una commissione speciale composta da tre talenti noti al pubblico: la cantante Baby K, il frontman e cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina e il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. Per quest’ultimo, un gradito ritorno ad Amici dal momento che ha fatto parte del cast del serale.

Per quanto riguarda il ballo, anche qui un gradito ritorno: quello della maestra Rossella Brescia, prima ballerina di numerosi show tv.

A giudicare gli inediti dei cantanti di Amici il 5 febbraio ci sarà nuovamente Vessicchio mentre il torneo di ballo verrà valutato e giudicato da Sebastian Melo Taveira, un ex concorrente del programma. Svelerà lui i nomi dei due vincitori.

In rappresentanza delle radio Mediaset sarà in studio Rebecca Staffelli. Ospite musicale della puntata di Amici il 5 febbraio il cantante Bresh, che presenta il suo ultimo singolo, Guasto D’Amore. Il brano è disponibile dallo scorso 27 gennaio.

Dalle anticipazioni divolgate via social sappiamo che si noterà l’assenza di due concorrenti: stiamo parlando di Mattia e Aaron, non presenti in studio nel momento della registrazione, probabilmente per motivi di salute, come già accaduto in passato con altri colleghi di talent show.

Ci sarà poi un cambiamento tra i ragazzi seguiti dai prof di ballo. Megan cambia docente di riferimento passando nel team di talenti seguito da Emanuel Lo.

Nella puntata del 5 febbraio nessun eliminato ad Amici e nessuna maglia del serale assegnata.