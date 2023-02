The Mandalorian 3 arriverà in streaming in esclusiva su Disney+ solo a partire dal 1° marzo 2023. Grogu e Mando si sono riuniti negli episodi finali dello spin-off The Book of Boba Fett. Il piccolo Yoda aveva infatti deciso di abbandonare l’allenamento Jedi con Luke Skywalker, per tornare a bordo dell’astronave insieme al suo “padre adottivo”. La terza stagione debutta su Disney+ a più di due anni dal lancio del secondo ciclo di episodi.

Con l’arrivo di The Mandalorian 3, Pedro Pascal anticipa i nuovi episodi, senza però rivela nulla. Ospite al Tonight Show con Jimmy Fallon, l’attore non solo ha parlato del suo ultimo progetto, The Last of Us, ma anche dell’attesa nuova stagione della serie Disney+.

“Dirò, ci saranno più Mandaloriani, molti di loro”, ha affermato Pascal. “Ci sarà una battaglia epica… al plurale? Forse?” Quando gli è stato chiesto di parlare del suo coraggioso compagno e figlio adottivo, Grogu, l’attore ha risposto in modo raggiante: “Grogu è molto bravo. Sta ancora imparando, sta insegnando, protegge molte persone.” E poi ha scherzato: “Penso che se dico qualcosa di più, verrò sostituito. Non solo come Mandaloriano, ma come essere umano nella vita reale!”

In The Mandalorian 3, continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme. Una quarta stagione è già stata annunciata ed è in fase di sviluppo.

La serie è interpretata da Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito. Tra i registi degli otto episodi della terza stagione ci sono Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.

Jon Favreau è showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono i produttori esecutivi.

