La presenza in televisione di Fiorello è molto spesso un deus ex machina, dal momento che la sua comicità non è mai fuori luogo. Il comico siciliano riesce a stemperare tutto, sia quando affronta i problemi di attualità che quando canta. Rosario Fiorello è capace di stare sempre sul pezzo senza mai essere banale, arricchendo bensì l’ascoltatore e il pubblico con una comicità sempre genuina.

Chi è Fiorello

Rosario Tindaro Fiorello nasce a Catania nel 1960 e sin da giovanissimo entra in contatto con il pubblico come animatore nei villaggi turistici. Il suo talento è chiaro fin da subito: Fiorello riesce a intrattenere i villeggianti, le forze dell’ordine e i clienti di ogni età con i suoi numeri in cui prende di mira soprattutto politici e personaggi famosi, senza mai imbarazzare chi lo osserva.

In un villaggio in Calabria viene notato dal fratello di Jovanotti, Bernardo Cherubini, che lo fa incontrare con Claudio Cecchetto. Quest’ultimo gli affida un programma su Radio Deejay dove conosce Marco Baldini, Amadeus e Nicola Savino. Nel 1992 conduce Karaoke, il suo primo grande successo televisivo, ma negli anni condurrà a più riprese anche il Festivalbar.

I suoi one man show si moltiplicano: tra i format più amati ci sono Stasera Pago Io e Il Più Grande Spettacolo Dopo Il Weekend, oltre alla mai interrotta esperienza in radio come Viva Radio 2 con l’amico Marco Baldini.

Con il suo format Edicola Fiore lancia una piccola rivoluzione che oggi sbarca in televisione con Viva Rai 2, condotta insieme a Biggio.

La musica

Quella di Fiorello è una carriera legata anche alla musica, in particolare al Festival di Sanremo. Nel 2005 partecipa con Finalmente Tu, scritta per lui da Max Pezzali e Mauro Repetto, che arriva al quinto posto.

In più occasioni è stato ospite al Festival, mentre dal 2020 è co-conduttore fisso insieme ad Amadeus. Nel 2023 conduce il dopofestival.

