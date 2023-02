Chi sono i Bnkr44? Una piccola bomba pronta ad esplodere che arriva dalla Toscana, stessa terra che negli anni ha sfornato nomi illustri come Francesco Gabbani, Litfiba, Diaframma, Gianna Nannini e tanti altri. Parliamo di un collettivo formato da sette giovanissimi che ha già pubblicato 3 album e ha già impreziosito l’esperienza con collaborazioni eccellenti.

Chi sono i Bnkr44

I Bnkr44 nascono nel 2019 a Villanova, frazione che si trova tra Empoli e Firenze. Il locale in cui si riuniscono è il Bunker, vero e proprio centro nevralgico per l’attività culturale locale nel quale maturano esperienze e trovano ispirazione. Il locale è proprietà di Gherardo, ora loro manager, che fa parte a tutti gli effetti del collettivo.

I Bnkr44 pubblicano i loro primi brani sulla piattaforma SoundCloud, rampa di lancio per tantissimi artisti emergenti. In poco tempo vengono notati dall’etichetta Bomba Dischi, che li mette sotto contratto. Nel 2019 pubblicano 44Deluxe, il primo album che raccoglie tutti brani presenti fino a quel momento su SoundCloud.

La loro carriera prende il decollo e nel 2020 arriva Sabbia, il secondo album che sarà seguito da Farsi Male A Noi Va Bene, pubblicato nel 2022. Proprio nel 2022 iniziano le collaborazioni.

Le collaborazioni

Il 2022, oltre all’anno del terzo album, è anche quello della partecipazione all’album Botox di The Night Skinny. Nella traccia Diavolo duettano con Ghali, Rkomi e Tedua, mentre in Così Non Va duettano con Rkomi, Madame, Gaia ed Elisa.

Ancora, nello stesso anno duettano con Tananai nel brano Domani Ti Chiamo di Sick Luke dall’album X2 Deluxe. Nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2023 saliranno sul palco con Sethu per cantare Charlie Fa Surf, cover dei Baustelle che tra l’altro parteciperanno alla kermesse nella stessa serata per duettare con i Coma Cose.

