Chi è Sethu? O meglio, quante cose fanno parte di Sethu? Giovane talento di Savona, affonda la sua passione per la musica nel metal e nel punk sin da ragazzino fino a trovare un approdo artistico nella trap melodica. Promessa della scena italiana, è pronto a conquistare il 2023 dopo essersi spianato la strada nel mondo underground.

Chi è Sethu

Sethu è il nome d’arte di Marco De Lauri. Nato a Savona nel 1997, si appassiona di musica sin dalla tenera età durante la quale scopre il suo amore per il metal e il punk. Il suo nome, infatti, è un omaggio al disco At The Gate Of Sethu (2012) dei Nile.

Dopo aver militato in varie formazioni punk locali, Sethu esordisce nel 2018 con il so EP d’esordio Spero Ti Renda Triste che pubblica insieme a Jiz, nome d’arte del suo fratello gemello Giorgio De Lauri.

I suoi brani raccontano principalmente la paura per il presente ed il futuro che attanaglia la sua generazione, e nel dipingere il suo stato d’animo Sethu fa spesso ricorso a parole schiette e taglienti.

Questo primo lavoro segna il suo approdo nel mondo hip hop e trap. Il successo arriva nel 2019, quando pubblica i singoli Butterfly Knife e Hotspot. Nel 2022 viene nominato artista del mese da MTV New Generation con il singolo Giro Di Notte.

Il 2022, del resto, è l’anno della svolta: dopo i singoli di successo firma un contratto con la Carosello Records. A dicembre conquista tutti alla finale di Sanremo Giovani.

L’esperienza a Sanremo

Sethu vince la finale di Sanremo Giovani insieme ad altri 5 artisti con il brano Sottoterra e per questo accede alla gara del Festival di Sanremo 2023 con il brano Cause Perse.

Il suo profilo Instagram è seguito da quasi 9000 follower.

