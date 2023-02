Questa sera, mercoledì 1 febbraio, presso lo Stadio Olimpico di Roma andranno in scena i quarti di finale di Coppa Italia. Il match in questione sarà Roma-Cremonese, previsto per le ore 21.00. La compagine di casa allenata da mister José Mourinho è arrivata a questo turno dopo aver battuto il Genoa per 1-0 grazie alla rete di Dybala; mentre la formazione lombarda guidata dal neo tecnico Ballardini, ha sconfitto a sorpresa il Napoli al ‘Maradona’ ai calci di rigore, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e supplementari. Quanto all’ultima sfida di campionato, invece, la Roma è reduce dalla pesante sconfitta, seppur siano usciti a testa alta, contro il Napoli per 2-1; mentre la Cremonese proviene da una sconfitta in casa contro l’Inter per 1-2.

Tra le due squadre sarà il primo confronto in assoluto in un match di Coppa Italia. Per quanto riguarda il campionato di Serie A, nella partita di andata i giallorossi hanno avuto la meglio superando i grigiorossi per 1-0 con una rete di Smalling. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quali sono i dettagli relativi alle probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming. Il quarto di finale Roma-Cremonese, in programma questa sera all’Olimpico e con fischio d’inizio previsto alle ore 21.00, sarà trasmesso in diretta TV e in chiaro da Mediaset, precisamente sul Canale 5, digitando il numero 5 del digitale terrestre.

Inoltre, la partita si potrà vedere anche in diretta streaming e gratuita collegandosi da PC e notebook e da smartphone o tablet a Mediaset Infinity, dove per accedere occorrerà solo inserire le credenziali. La telecronaca di Roma-Cremonese sarà affidata i microfoni di Riccardo Trevisani e con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Di seguito le possibili scelte che Mourinho e Ballardini potrebbero schierare questa sera:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Tahirovic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Belotti;

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Pickel, Castagnetti, Meité, Benassi, Valeri; Okereke, Dessers.

