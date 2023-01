Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S23 e, tra un dubbio e l’altro sulla possibile scheda tecnica dei tre modelli che faranno parte di questa famiglia, occorre chiarire alcuni concetti anche sui prezzi di listino che verranno applicati in Italia. Già, perché rispetto alle considerazioni fatte alcuni giorni fa a proposito del mercato tedesco, pare ci possa essere un leggerissimo rincaro in Italia. Vediamo come stanno le cose, dunque, senza lasciare nulla al caso rispetto al report portato alla vostra attenzione pochi giorni fa.

Le ultime indiscrezioni sui prezzi del Samsung Galaxy S23 in uscita in Italia: cosa aspettarsi a breve

Quali sono le voci da prendere in considerazione in queste ore per tutti coloro che hanno messo nel mirino il Samsung Galaxy S23? Confrontando le cifre ufficiose di oggi con quelle della Germania, abbiamo circa 10 euro in più per ciascun modello. Tradotto, questo vuol dire che gli utenti interessati al Samsung Galaxy S23 da 8 GB di RAM e 128GB dovranno sborsare 949 euro. Allo stesso tempo, chi desidera il Samsung Galaxy S23 da 8 GB di RAM e 256GB dovrà affrontare in questa fase un esborso da 1009 euro.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S23+, si parte dalla versione da 8 GB di RAM e 256GB, con una spesa da 1199 euro. Chi vuole spendere qualcosina in più per il Samsung Galaxy S23+ da 8 GB di RAM e 512GB, invece, dovrà salire fino a 1319 euro. Si chiude con il Samsung Galaxy S23 Ultra, che verrà lanciato sul mercato in Italia con la versione da 8 GB di RAM e 256GB a 1399 euro. Al contempo, chi vuole mettere le mani sul Samsung Galaxy S23 Ultra da 12 GB di RAM e 512GB di memoria interna, dovrà spendere 1579 euro.

Staremo a vedere se saranno effettivamente questi i prezzi dei vari Samsung Galaxy S23 in Italia.

