Le anticipazioni sul prezzo dei Samsung Galaxy S23 tornano alla ribalta in queste ore grazie alla diffusione del listino che Samsung dovrebbe adottare in Germania. Il sito Winfuture.de ha riporto la spesa necessaria per ogni modello pronto al lancio dopo la presentazione di mercoledì 1 febbraio. Purtroppo, ancora una volta, è stato confermato il rincaro della spesa necessaria per ogni singolo esemplare.

I valori in euro riportati oggi sono quasi del tutto in linea con quanto reso noto (sempre in questa settimana) per il mercato spagnolo. Più precisamente, rispetto al paese iberico, in Germania dovrebbero essere necessari solo 10 euro in meno per ogni esemplare di seguito indicato. La spesa per i modelli di nuova generazione dovrebbe essere esattamente la seguente:

per il Samsung Galaxy S23 da 8/128GB 949 euro;

per il Samsung Galaxy S23 da 8/256GB 1009 euro;

per il Samsung Galaxy S23+ da 8/256GB 1199 euro;

per il Samsung Galaxy S23+ da 8/512GB 1319 euro;

per il Samsung Galaxy S23 Ultra da 8/256GB 1399 euro;

per il Samsung Galaxy S23 Ultra da 12/512GB: 1579 euro.

L’effettiva compatibilità tra quanto riportato per il mercato tedesco e per quello spagnolo non lascia dubbi sul fatto che in Italia il valore di vendita delle future ammiraglie sarà appunto quello appena indicato (con un range verso l’alto di circa 10 euro o poco più, nel caso di accostamento maggiore alla politica commerciale iberica). Quello che appare oggi ancora più evidente è che, rispetto a tutta la serie Samsung Galaxy S22, ci ritroveremo a pagare non meno di 80 euro in più per ogni singolo modello, se non anche una cifra maggiorata di oltre 100 euro. Come parziale mitigazione del rialzo va pure detto che, almeno per i Samsung Galaxy S23 Plus e Ultra si partirà da una capacità di memoria interna di 256 GB e non più 128 GB.

