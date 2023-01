Al via la prevendita dei biglietti per i Negramaro all’Arena di Verona e alle Terme di Caracalla di Roma nel 2023. Il gruppo sarà in concerto anche a Taormina, al Teatro Greco.

“Teatri di pietra che si riempiono di vita”, scrivono i Negramaro sui social e annunciano una serie di appuntamenti imperdibili che si terranno a partire dalla prossima estate in tre location eccezionali della penisola. Tre teatri antichissimi accoglieranno la nuova tournée dei Negramaro. N20Tour fa tappa all’Arena di Verona, alle Terme di Caracalla di Roma e al Teatro Greco di Taormina per una serie di appuntamenti.

“N20Tour è l’inizio del nostro anno di festa”, le parole della band sui social. Il tour farà tappa a Roma il 13-14-16 giugno; a Siracusa il 19-21-22 luglio, e a Verona il 22-23-24 settembre.

I biglietti saranno disponibili dal 31 gennaio alle ore 11.00 in prevendita anticipata, in anteprima per gli iscritti al fanclub LuForum. Il 1 febbraio alle ore 11.00 saranno in vendita generale su TicketOne e TicketMaster. In vendita anche l’abbonamento 3 giorni per le singole città.

