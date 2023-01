Non ci sono più dubbi sul fatto che anche per Italia è pronta la strategia che non permetterà più di condividere gli account Neflix tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare e dunque con amici, colleghi o semplici conoscenti. Del giro di vite intorno a questa pratica illegale si era già parlato all’alba del 2023, riferendo che una vera e propria rivoluzione in questa direzione sarebbe stata possibile entro il mese di marzo. Ebbene, ora ne abbiamo la certezza assoluta. All’interno delle FAQ del sito Netflix Italia ci sono delle indicazioni precise e puntuali su quanto in arrivo.

Esisterà ben presto un’unica e sola posizione principale registrata per l’accesso a Netflix. Per ottenere l’accesso ininterrotto a tutti i contenuti della piattaforma dalla propria abitazione, basterà semplicemente collegarsi via Wi-fi dalla residenza e guardare qualcosa almeno ogni 31 giorni. Solo in questo modo, Netflix potrà verificare che l’utenza sia attendibile, grazie ai controlli effettuati su indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell’account.

Cosa succederà se qualcuno si collegherà a Netflix da una posizione non principale? Al secondo utente sarà bloccata la visione. Nel momento in cui, per esigenze di qualsiasi tipo, si dovesse avere la necessità di recarsi in un altro luogo e fruire della piattaforma in questo secondo contesto, allora potrà essere fatta richiesta di un codice temporaneo di accesso. Quest’ultima soluzione dovrebbe valere sia nel caso di cambi di residenza più o meno lunghi sia durante piccoli spostamenti giornalieri, magari per lavoro o studio. Tra le FAQ del sito Netflix Italia non ci sono ulteriori chiarimenti in proposito su quest’ultima casistica relativa ai “pensolari” ma questi potrebbero ben presto giungere.

Insomma , la condivisione di account Netflix ha i giorni, al massimo, le settimane contate. Saranno tutti da verificare gli effetti del grosso cambiamento. Chissà se in tanti si adegueranno ad attivare nuovi abbonamenti personali o preferiranno rinunciare del tutto al servizio.

