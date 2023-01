La Regina degli Scacchi 2 è stata annunciata da Anya Taylor-Joy? L’attrice ha gettato i social nel caos quando nelle ore scorse sembrava aver annunciato la seconda stagione della miniserie Netflix, acclamata da pubblico e critica.

Dopo aver sganciato la bomba su Twitter, il post è stato improvvisamente cancellato. Un errore oppure c’è altro? A quanto pare si trattava di una fake news.

Infatti Anya Taylor Joy ha confermato che il suo account Twitter è stato hackerato, dato che l’attrice non pubblica più nulla su Twitter da novembre 2020. Il post incriminato è rimasto attivo per circa 10 minuti prima di essere rimosso, ma è stato il tempo sufficiente per accendere le voci secondo cui Netflix stava andando producendo una nuova stagione.

“Il mio Twitter è stato hackerato. Ci scusiamo per tutti gli inconvenienti. Non sono io!” ha scritto la protagonista de La Regina degli Scacchi sulla sua storia di Instagram per smentire la notizia. Fonti vicine all’attrice hanno anche confermato a Variety che non c’era nulla di vero nel tweet sulla seconda stagione.

La star della miniserie Netflix è stata piuttosto attiva su Twitter durante l’autunno in cui La Regina degli Scacchi ha debuttato sulla piattaforma di streaming. Il suo ultimo tweet, datato 23 novembre 2020, ha celebrato La Regina degli Scacchi per essere diventata la “più grande serie limitata fino ad oggi” di Netflix con “un record di 62 milioni di famiglie che lo hanno visto nei primi 28 giorni sulla piattaforma”.

Creato da Scott Frank e Allan Scott e adattato dall’omonimo romanzo del 1983 di Walter Tevis, La Regina degli Scacchi vede Anya Taylor-Joy nei panni di una prodigio degli scacchi che deve combattere i demoni personali per diventare una campionessa del mondo. La serie ha vinto un totale di 11 premi Emmy.

Taylor-Joy ha dichiarato nel 2021 che era “così surreale e meraviglioso” che i fan chiedessero La Regina degli Scacchi 2. Ha aggiunto: “Non ci abbiamo mai pensato, non se n’è discusso. Detto questo, mai dire ‘mai’ a Hollywood”.

Continua a leggere su optimagazine.com.