Quando ricorrono e soprattutto cosa sono i Giorni della Merla? La tradizione popolare ci restituisce la leggenda degli ultimi giorni di gennaio, determinanti per stabilire il prosieguo della stagione invernale e ipotizzare il tanto atteso ritorno della primavera. Il significando di quanto tramandato dal passato non è noto tuttavia ai più ma varrebbe davvero la pena conoscerlo. Non mancano all’appello (in questo contributo) neanche le immagini rappresentative di questo speciale periodo dell’anno che di certo saranno utilizzate sui canali di messaggistica nelle prossime ore per sottolineare la leggenda ancora viva in molti.

Cosa ci tramanda la tradizione popolare

La prima cosa da dire è quando ricorrono i Giorni della Merla. Per tradizione, questi combaciano sempre con gli ultimi 3 giorni del mese corrente, dunque con il 29, il 30 e ancora il 31 gennaio definiti come i più freddi dell’anno in assoluto. Secondo la leggenda più antica, in un tempo indefinito, una merla con i suoi merli (in origine bianchissimi) si riparò in un camino per il gelo di questi giorni. Ne uscì dopo tre giorni appunto ma tutta nera, per via della fuliggine.

Oltre al racconto vero e proprio della leggenda, la tradizione vorrebbe quanto segue in relazione ai Giorni della Merla: nel caso in cui il 29, 30 e 31 gennaio ci restituissero giornate miti e piacevoli, ciò vorrà dire che la primavera tarderà e non sarà delle migliori. Al contrario, se il tempo dovesse essere gelido e in linea con la stagione invernale, allora il primo caldo potrebbe arrivare molto presto.

Immagini per i Giorni della Merla

Dopo aver spiegato quando e cosa sono i Giorni della Merla, dunque il significato della leggenda connessa alla tradizione popolare, in molti potrebbero pensare di condividere immagini che riguardano la ricorrenza (pure per preservarne il ricordo). Le soluzione proposte al termine di questo articolo ribadiscono l’importanza di verificare le condizioni meteorologiche delle prossime ore per ottenere previsioni per l’immediato futuro. Naturalmente l’usanza non ha alcuna evidenza scientifica ma l’attenzioni di molti non potrà che essere puntata sulle presunte giornate più fredde dell’anno.

