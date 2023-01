Rosa Chemical è lo pseudonimo di Manuel Franco Rocati. Originario di Grugliasco (provincia di Torino) è nato nel 1998. Si è fatto riconoscere come poliedrico, eclettico, non etichettabile, nel mondo della musica. Lo scorso lo anno lo abbiamo visto in duetto a Sanremo con Tananai nella serata delle cover.

Il suo percorso artistico Inizia ufficialmente nel novembre 2018 con il singolo Kournikova sulla strumentale del producer Madz Romance e a marzo 2019 pubblica il suo primo EP Okay Okay!!, anticipato dal singolo Rovesciata, che vede la collaborazione di Taxi B nel brano CEO e le strumentali di Greg Willen e Madz Romance.

Ad Agosto esce Tik Tok, singolo in collaborazione con Radical e prodotto da Greg Willen. Il 29 maggio pubblica Forever, il suo primo album, certificato disco d’oro, che presenta le collaborazioni di Rkomi – con Londra, disco d’oro -, Dani Faiv, Thelonious B. – nell’iconico brano Polka, anch’esso disco d’oro -, Wayne Santana e Boro Boro, mentre le produzioni sono a cura di Greg Willen, Bdope, Dback, Mace, Luca La Piana e Nikeninja.

Ad aprile 2021 esce FOREVER AND EVER, repack del progetto.

Numerose le altre collaborazioni del suo percorso: dai FSK con il brano 4L (2019) a Sogni lucidi con Carl Brave nel brano contenuto nell’album di Mace OBE (2021), da Benedetto l’Inferno (2022) che lo vede al fianco di Gianna Nannini e Canova.

Rosa Chemical a Sanremo 2023 con Made In Italy

Scritto da Manuel Franco Rocati (Rosa Chemical) e Paolo Antonacci, composto da Oscar Inglese e Davide Simonetta e con la produzione di Bdope e Simonetta, Made in Italy è un brano di provocazione.

All’interno l’essenza di Rosa Chemical, con tutta la sua irriverenza prorompente. Nel testo temi ancora oggi considerati un tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore. Dal palco del Festival di Sanremo 2023, Rosa Chemical lancia un messaggio di libertà che farà sicuramente discutere, con un tocco dance ed un tocco gipsy.

L’artista invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature offrendo uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli.

“Sesso. Libertà. Uguaglianza. Amore in tutti i sensi. E tutti a tavola!”, racconta Rosa Chemical. “Made in Italy è questo: è pizza e tovaglia a scacchi, è Alex Mucci, creator numero 1 in Italia e simbolo di una piattaforma vittima dei pregiudizi, ma anche vino rosso e spaghetti. Made in Italy è piedi, con cui calpestare ciò che è generalista e che chiude tutto dentro una gabbia fatta di tabù. Made in Italy vuole liberarci dalle censure, dagli stereotipi e dal politicamente corretto. Come? Siamo i primi in Italia a svelare la cover ufficiale del brano su OnlyFans: la trovate da adesso sul mio canale; su Instagram invece una seconda versione, clean, nel rispetto delle policy dei canali con accesso ad un pubblico eterogeneo – anche in termini di età – che ho imparato ad utilizzare nel tempo”.