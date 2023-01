OnePlus è pronta a lanciare il OnePlus 11 in occasione dell’evento del prossimo 7 febbraio nel mercato indiano, che segnerà anche il debutto globale di OnePlus 11R, uno smartphone più economico, ma comunque importante. Stando a quanto riportato da “mysmartprice.com“, che si è a sua volta interfacciato con il noto leaker Ishan Agarwal, il prossimo OnePlus 11R sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 (non l’ultimo processore, ma nemmeno un chipset qualunque, soprattutto considerato che il OnePlus 11R non sarà un top di gamma, ma un device di un gradino comunque inferiore).

Il tipster ha rivela, inoltre, che lo smartphone sarà venduto in un’opzione di archiviazione da 8GB + 128GB di storage interno. Questa sarà la variante base del nuovo OnePlus 11R. Il device sarà venduto nell’opzione di colore Galactic Silver. Il dispositivo sarà dotato di un display curvo con una tacca centrata: ciò significa che il OnePlus 11R sarà il primo smartphone della serie OnePlus R con display curvo.

Lo smartphone dovrebbe anche presentare un’isola della fotocamera simile a quella dei OnePlus 10 Pro e OnePlus 10T. Il telefono riporterà anche il cursore di avviso caratteristico dell’azienda (l’alert slider che chi ha avuto almeno uno smartphone OnePlus conosce perfettamente) che è stato omesso nello smartphone di ultima generazione, rappresentata dal OnePlus 10R. Il prossimo OnePlus 11R offrirà anche un blaster IR, per poter gestire i principali elettrodomestici a casa oppure in ufficio. Il OnePlus 11R verrà lanciato tra circa due settimane nel mercato indiano. Possiamo aspettarci che la società sveli di più sul telefono tramite teaser nei prossimi giorni. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

