Siamo pronti per assistere, in questo periodo dell’anno, al lancio di nuovi flagship. Infatti, Samsung, Oppo e altri brand, nel primo trimestre del 2023 presenteranno i loro nuovi top di gamma. L’attesa è anche rivolta al lancio di OnePlus 11, che dovrebbe esserci il prossimo 4 gennaio in Cina; il produttore dovrebbe anche svelare il OnePlus 11R. In queste ultime ore una nuova indiscrezione ha rivelato quelle che saranno le specifiche tecniche complete del prossimo flagship killer. Vediamo insieme i dettagli.

Sono stati condivisi alcuni screenshot dell’app Device Info HW di OnePlus 11R, rivelando nei particolari le specifiche dello smartphone. Gli screenshot in questione provengono apparentemente da un dispositivo prototipo con il numero di modello CPH2487. Il dispositivo avrà un processore Snapdragon 8 Gen. 1 + di Qualcomm, ovvero lo stesso che vediamo a bordo di OPPO Reno 9 Pro Plus, Honor 80 Pro, Honor 80 GT e iQOO Neo 7 Racing Edition. Il flagship possiede il core Cortex-X2 principale che funziona a 3,0GHz anziché 3,2GHz. Inoltre, i tre core Cortex-A710 Gold sono limitati a 2,5GHz rispetto ai 2,75GHz della versione normale.

Gli screenshot rivelano che il OnePlus 11R disporrà di un display da 6,67 pollici con una risoluzione di 2772 x 1240 pixel. Si può notare che il prototipo del dispositivo utilizza i super sensori Sony IMX890 e Sony IMX766 per quanto riguarda il comparto fotografico. La fotocamera posteriore principale avrà una risoluzione di 50MP abilitata per OIS e un software dedicato. Ci sarà anche un grandangolare e un obiettivo ausiliario da 2 MP. Frontalmente ci sarà un sensore da 16MP per la selfie-cam. Il dispositivo debutterà con l’interfaccia OxygenOS 13.1 basata sul sistema operativo Android 13. Infine, i rumors sostengono che il OnePlus 11R verrà fornito con tagli da 8/12/16GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512GB di spazio di archiviazione UFS 3.1, e potrebbe essere alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto di ricarica rapida da 100W.

