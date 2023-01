Il prossimo 7 febbraio il colosso OnePlus, durante l’evento ufficiale Cloud 11, lancerà il OnePlus 11, il nuovo smartphone top di gamma. Oltre al device premium verrà presentato anche una variante più economica, ovvero il OnePlus 11R 5G. Fino a qualche giorno fa non si sapeva molto, ma, nella giornata di ieri, l’account ufficiale di OnePlus India ha pubblicato su Twitter un post relativo alla conferma del processore che alimenterà il nuovo 11R. Andiamo a scoprire insieme i dettagli del chipset.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, sempre secondo quanto emerso in questi giorni, il nuovo OnePlus 11R 5G dovrebbe presentare un display AMOLED 1.5K da 6,7 pollici con risoluzione 2772 x 1240 pixel e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il dispositivo lavorerà sull’interfaccia OxygenOS 13.1 basata sul sistema operativo Android 13 (che, invece, in Cina giungerà con la ColorOS). Sicuramente la parte più interessante riguarda il lato hardware, infatti, sotto la scocca troviamo il processore (confermato in via ufficiale) Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm, abbinato da un massimo di 16GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione.

Il nuovo OnePlus 11R 5G sarà poi alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da ben 100W. Quanto al comparto fotografico lo smartphone dovrebbe presentare sul retro una tripla fotocamera caratterizzata da un sensore principale Sony IMX90 o Sony IMX766 da 50MP, insieme a un sensore ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP; mentre la fotocamera frontale dovrebbe essere invece di 16MP. La data di presentazione del nuovo device economico 11R 5G è fissata quindi per il prossimo 7 febbraio, durante il grande evento globale di OnePlus. Secondo il noto insider Mukul Sharma il device avrà un prezzo compreso tra i 397 euro e i 454 euro al cambio per la versione da 8/128 GB. La variante top da 16/512 GB dovrebbe invece arrivare a circa 454/511 euro.

