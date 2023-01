Il OnePlus 11R verrà presentato il 7 febbraio alle ore 15 italiane, peraltro insieme ad altri prodotti (cuffie wireless OnePlus Buds Pro 2, tastiera meccanica KeyChron RGB e modello internazionale del OnePlus 11). Vogliamo dirvi subito che il OnePlus 11R non arriverà sul mercato europeo, non almeno con questo nome: fino a questo momento i device della serie R o Ace (questo il nome con cui vengono venduti in altri mercati) non hanno mai raggiunto l’Europa, anche se non si può mai dire.

Fast just got fastR. It's time to get ready for a new way to experience the #ShapeofPower with the all-new #OnePlus11R 5G. — OnePlus India (@OnePlus_IN) January 25, 2023

Il OnePlus 11R potrebbe attestarsi come un top di gamma di caratura inferiore: probabilmente il device sarà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 con 12/16GB di RAM e 128/256GB di storage interno, oltre ad includere uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione di 2772 x 1240 pixel e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il sistema operativo di riferimento dovrebbe essere Android 13 con OxygenOS 13. Non mancheranno l’alert slider, storica icona dei dispositivi OnePlus, ed il trasmettitore IR, per molti chicca a cui non si può proprio rinunciare.

La fotocamera posteriore dovrebbe includere un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 8MP ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, presenterà un sensore singolo da 16MP. La batteria avrà una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W. Si può dire che sarebbe un vero peccato non vederlo arrivare in Europa, anche perché immaginiamo manterrà un prezzo di vendita più che concorrenziale per potersela vedere con gli altri smartphone del segmento (come vi dicevamo prima, non è detto che il produttore cinese alla fine non decida di cambiare idea). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

