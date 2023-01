Arriverà quasi certamente durante la primavera il OnePlus 11R, inizialmente atteso entro la fine del 2022. Giorni fa il prodotto aveva ricevuto la certificazione del CMIIT (Ministry of Industry and Information Technology, ministero di industria e IT cinese), ma sembra bisognerà ancora aspettare qualche mese per vederlo debuttare (prima dovrà fare il proprio esordio il top di gamma OnePlus 11, in programma per il 7 febbraio). Nonostante il OnePlus 11R abbia ricevuto già diverse certificazioni, come detto poco sopra, servirà avere ancora un po’ di pazienza per il suo lancio ufficiale (volendo, lo si può aspettare, altrimenti ci sono già tanti altri dispositivi di questa fascia che potreste valutare).

Il OnePlus 11R dovrebbe includere uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz ed essere spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm, con 8/12/16GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Il prodotto sarà equipaggiato con Android 13 e OxygenOS 13. Non mancheranno l’alert slider e l’IR per il controllo da remoto degli elettrodomestici. La fotocamera posteriore dovrebbe includere un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, avrà un sensore singolo da 16MP. La batteria avrà una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W.

Come potete vedere, il OnePlus 11R promette grandi cose, anche se da qui a maggio, mese in cui potrebbe essere presentato, molto potrebbe ancora cambiare. Aspettiamo questi altri 4 o 5 mesi per il lancio del prodotto, che pare comunque avrà grandi doti tecniche. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

