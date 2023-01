Tornano NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 in coppia su Rai2, con gli episodi del 27 gennaio. Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo.

Si parte con l’episodio 20×03 di NCIS dal titolo Oro o pietra, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il ritrovamento di un cadavere, riempito di sassi al posto degli organi interni, porta la squadra ad indagare su un tesoro trafugato in Afghanistan sul quale aleggia una maledizione. La dottoressa Grace è direttamente coinvolta nella faccenda, perché uno dei presunti autori del furto, Daniel Vega, è proprio un suo paziente. Grace viene rapita insieme a Torres dai due malviventi, convinti che la dottoressa possa dar loro informazioni su dove sia ora Vega.

Nel cast di NCIS 20: Sean Murray nei panni di Timothy McGee, agente speciale senior dell’NCIS; Wilmer Valderrama nel ruolo di Nick Torres, agente speciale; Katrina Law nei panni di Jessica Knight, agente speciale dell’NCIS; Brian Dietzen nel ruolo del dottor Jimmy Palmer, capo medico legale dell’NCIS; Diona Reasonover nei panni di Kasie Hines, specialista forense dell’NCIS; David McCallum nel ruolo del dottor Donald “Ducky” Mallard, storico dell’NCIS ed ex capo medico legale; Rocky Carroll nei panni di Leon Vance, direttore dell’NCIS; Gary Cole nei panni di Alden Parker.

A seguire, l’episodio 2×03 di NCIS Hawaii intitolato Identità rubata:

Una giovane donna viene trovata morta ma quando l’NCIS va a dare l’annuncio al marito lo trova con la moglie viva e vegeta. Si è trattato di uno scambio di identità orchestrato a scopo fraudolento ma per scoprire quale fosse il progetto criminale della banda la Whistler, con i capelli tinti di scuro, si reca sotto copertura. Tra lei e Lucy le cose sembrano andare a gonfie vele e questo incarico mette alla luce cose (ancora) non dette.

NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 tornano in onda il 3 febbraio con i rispettivi episodi di stagioni. Nel primo, il passato dell’agente Knight riaffiora quando il suo ex ragazzo, un agente del National Parks Service, collabora con l’NCIS per indagare su un omicidio in un campeggio. Nel secondo, quando un marinaio della Marina viene ritrovato morto in un sito kapu sacro e proibito, il team dell’NCIS chiama l’agente speciale CGIS Pike per smascherare il mistero e catturare un possibile serial killer sull’isola. Inoltre, Tennant incontra la nuova ragazza di Alex.

L’appuntamento con NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 su Rai2 è dalle 21:20.

