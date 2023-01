Se siete propensi all’acquisto di uno smartphone pieghevole della Samsung ed in una conveniente offerta, allora vi consigliamo il bellissimo Galaxy Z Flip 4 5G (anno 2022) disponibile su Amazon nella versione italiana con uno sconto del 10% e al prezzo di 1.079 euro (invece di 1.199 euro di listino). Il device è venduto e spedito dall’e-commerce stesso nel taglio di memoria da 8GB di RAM e 256GB di storage interno e in quattro colorazioni: Blue, Bora Purple, Graphite e Pink Gold. Vediamo insieme le sue principali caratteristiche tecniche.

Offerta SAMSUNG Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, Caricatore incluso, Sim Free... La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast...

Fotocamera che cattura tutti i tuoi momenti: FlexCam di Galaxy Z Flip4...

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 presenta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici quando è aperto, mentre quando è chiuso sfoggia un Super AMOLED da 1,9 pollici. Dalla cover screen potrete controllare le notifiche in modo semplice e veloce senza neanche aprire lo smartphone, personalizzando lo schermo esterno e il quadrante dell’orologio secondo le vostre preferenze con video, foto o emoji in realtà aumentata. Questo dispositivo risulta essere uno dei telefoni foldable più resistenti di sempre, grazie all’esclusivo Corning Gorilla Glass Victus +, alla cerniera protetta in Armor Aluminium e al livello di resistenza IPX8, basata su immersioni fino a 1,5 metri in acqua dolce e per un massimo di 30 minuti; non è consigliato per l’utilizzo in spiaggia o in piscina e non è resistente alla polvere.

Potrete scattare foto a mani libere grazie a FlexCam, sfruttando gli angoli del vostro smartphone 5G per catturare foto di gruppo, selfie e video da prospettive davvero incredibili e con dettagli molto reali, da condividere anche nelle vostre app social preferite. Il Samsung Galaxy Z Flip 4, oggi in offerta su Amazon da non perdere, è dotato di un processore a 4nm dual sim e alimentato da una batteria da 3700mAh di lunga durata. Inoltre, quando la carica risulta al minimo, basta collegare il pieghevole per la ricarica ultra rapida via cavo oppure tramite ricarica wireless veloce 2.0.

Continua a leggere su optimagazine.com