Quest’oggi, venerdì 2 giugno, vi indichiamo un’interessante offerta su Amazon che riguarda uno smartphone di Samsung veramente unico. Si tratta del telefono pieghevole di nuova generazione, il Samsung Galaxy Z Flip 4 5G (2022) che, a pochi mesi dal suo debutto, è giunto al suo minimo storico. Il device, disponibile in versione italiana, nei colori Light Blue e Graphite, e con capacità della memoria interna da 128GB, lo riceverete a casa con uno sconto del 41% al prezzo di 679 euro (invece di 1149 euro di listino). Il foldable è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna e il reso sono gratuiti. Inoltre, è possibile acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out.

Questo fantastico Samsung Galaxy Z Flip 4 5G, quando aperto, presenta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici LTPO con frequenza di aggiornamento da 120Hz, ideale per la visione dei contenuti; mentre il display esterno (quando è chiuso) è un Super AMOLED da 1,9 pollici. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm da 4nm, affiancato da 8GB di RAM e da 128GB di spazio di archiviazione (non espandibile). Il tutto è alimentato da una batteria da 3700mAh (capacità tipica) che dura un giorno intero e dotato di supporto alla ricarica ultra rapida da 25W. Il sistema operativo adoperato è Android 12.0.

Offerta SAMSUNG Galaxy Z Flip4 Smartphone 5G, Caricatore incluso, Sim Free... La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast...

Fotocamera che cattura tutti i tuoi momenti: FlexCam di Galaxy Z Flip4...

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 è uno degli smartphone pieghevoli più resistenti di sempre, difatti, è stato costruito per resistere grazie all’esclusivo Corning Gorilla Glass Victus+, alla cerniera protetta in Armor Aluminium e un livello di resistenza IPX8. Ricordiamo che per quanto riguarda l’offerta di oggi del Galaxy Z Flip 4 5G, all’interno della confezione è contenuto anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per la Ricarica Ultra-Rapida e in poco tempo del vostro device.

