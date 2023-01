Il prezzo dei Samsung Galaxy S23 dovrebbe essere decisamente più salato rispetto a quello dei Samsung Galaxy S22 come riportato da molte fonti negli ultimi giorni e anche analizzato sulle nostre pagine. Tuttavia, almeno nella fase di pre-ordine per le future ammiraglie, il rincaro potrebbe essere annullato. Una particolare promozione per chi deciderà di prenotare la sua unità del top di gamma è stata scovata dal noto e autorevole informatore Roland Quandt sul sito Samsung del Regno Unito. Vale dunque la pena capire quale benefit sarebbe a disposizione dei potenziali acquirenti nei giorni immediatamente successivi al lancio dei nuovi telefoni.

Tra le condizioni del pre-ordine per i Samsung Galaxy S23, Quandt ha scoperto quanto segue. Entro il 16 febbraio dovrebbe essere possibile riservarsi la propria unità di ammiraglia con taglio di memoria maggiore, pagandola al prezzo di quella inferiore. Qualche rapido esempio è utile a capire il funzionamento della promozione: prenotando il Samsung Galaxy S23 da 256 GB, almeno fino alla data già indicata, sarà possibile pagarlo quanto l’esemplare con storage di soli 128 GB. Per gli esemplari Samsung Galaxy S23 Plus e Ultra che partono da 256 GB di memoria interna invece, sarà possibile ottenere le varianti da 512 GB spendendo quanto necessario per le unità con meno spazio di archiviazione.

Quanto messo in luce da Quandt varrà certamente per il mercato del Regno Unito ma, molto probabilmente, la stessa strategia sarà adottata anche altrove. In paesi cruciali come quelli europei, non da ultimo anche in Italia, non c’è motivo per credere che il prezzo dei Samsung Galaxy S23 non sia mitigato da una simile promozione, almeno nella prima fase di prenotazione. I benefit garantiti ai primi acquirenti potrebbero essere anche altri come qualche voucher di acquisto sullo shop Samsung, magari anche qualche accessorio in abbinamento agli smartphone di punta. Alla presentazione dei dispositivi manca meno di una settimana e ogni dettaglio in merito al costo e ai pre-ordini verrà dettagliato il prossimo 1 febbraio.

