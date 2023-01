Manca una settimana esatta all’evento Unpacked 2023 e il prezzo dei Samsung Galaxy S23 in ogni sua variante è stato appena svelato in via ufficiosa. Secondo il noto e autorevole informatore Roland Quandt, il costo delle prossime ammiraglie sarà ben più salato di quello dei predecessori. Le sue riflessioni si basano, in particolar modo, su quanto trapelato attraverso un rivenditore spagnolo. Quanto riportato ormai alla vigilia del lancio potrebbe davvero discostarsi poco dalla realtà dei fatti, anche perché possiamo considerare il mercato spagnolo abbastanza affine a quello italiano e dunque in qualche modo equiparabile.

Secondo quanto visibile anche nel tweet di chiusura articolo dal tipster, il Samsung Galaxy S23 da 8 GB di RAM e 128 GB di storage partirà da 959 euro. Il modello con più memoria, ossia 256 GB, verrà venduto a 1019 euro. Per fare un paragone con gli esemplari del Galaxy S22, nel febbraio scorso si è partiti invece da soli 879 euro per un primo rincaro di ben 80 euro.



Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S23 Plus, fermo restando la RAM da 8 GB, l’esemplare da 256 GB costerebbe 1209 euro e quello da 512 GB 1329 euro. L’anno scorso, il Galaxy S22 Plus (ma con uno storage di partenza dimezzato a 128 GB) partiva da 1079 euro.



Per finire, ecco la situazione che si prospetta per il Samsung Galaxy S23 Ultra con l’esemplare da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 1409 euro e il top di gamma assoluto con 12 GB di RAM e 512 GB di storage a 1589 euro. Sempre l’anno scorso, l’ammiraglia più accessoriata partiva da 1279 euro ma pure con una dotazione di memoria di base a 128 GB.

Insomma, per comprare le prossime ammiraglie dovrebbe davvero essere necessario spendere più di quanto preventivato. Dovremo solo scoprire, con l’imminente presentazione di mercoledì 1 febbraio se ne varrà davvero la pena.

