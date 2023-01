Annunciati due concerti dei Prodigy in Italia nel 2023. La band orfana di Keith Flint ritorna nel Belpaese con due date, una a Milano e una a Padova, programmate per la primavera.

I Prodigy in Italia nel 2023

Di seguito le date dei concerti dei Prodigy in Italia nel 2023:

Mercoledì 17 maggio 2023

Milano, Alcatraz

Posto unico in piedi: € 50,00 + prev. / € 60,00 in cassa Giovedì 18 maggio 2023

Padova, Gran Teatro Geox

Posto unico parterre: € 50,00 + prev. / € 60,00 in cassa

Tribuna a sedere: € 50,00 + prev. / € 60,00 in cassa

I biglietti per i concerti dei Prodigy in Italia nel 2023 saranno disponibili a partire dalle ore 10 di lunedì 30 gennaio su Ticketmaster e Ticketone.

Liam Howlett e Maxim saliranno sul palco ad un anno esatto dalla celebrazione del 25esimo anniversario dell’uscita del fortunatissimo The Fat Of The Land (1997), il terzo album trainato da successi internazionali come Smack My B**ch Up, Firestarter e Breathe.

La morte di Keith Flint e il nuovo corso dei Prodigy

Keith Flint è morto nel marzo 2019 dopo essersi tolto la vita a 50 anni nella sua abitazione a Dunmow, nell’Essex. Solamente un anno prima era uscito l’ultimo disco in studio dei Prodigy No Tourists (2018).

Tuttavia, la band non ha manifestato l’intenzione di sciogliersi. Al contrario, poco tempo dopo i Prodigy hanno postato sui social una foto che li mostrava all’interno dello studio, e nel 2020 hanno confermato che ci sarò un nuovo album, inevitabilmente dedicato al grande assente Keith Flint.

Per il momento non è dato sapere quando uscirà né quale sarà il titolo del nuovo disco dei Prodigy, ma il 2023 potrebbe essere l’anno decisivo per scoprire nuova musica della band britannica.

La prima novità dopo Keith Flint è arrivata nel 2021 con il remix di Breathe realizzato insieme a RZA del Wu Tang Clan.

Continua a leggere su optimagazine.com